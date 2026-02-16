Bloco da Pabllo, Vou de Táxi e Charanga do França: veja quais blocos de hoje em SP

A capital paulista realiza nesta segunda-feira, 16, mais um dia de desfiles de blocos de rua. Entre as atrações do dia estão: Bloco da Pabblo, Vou de Táxi e Charanga do França. Entre o pré-carnaval, carnaval e o pós-carnaval, serão no total 627 blocos.

A expectativa é que a cidade receba 16,5 milhões de foliões e gere R$ 3,4 bilhões na economia.

Veja os blocos programados para esta segunda-feira:

Charanga do França

Ícone da Santa Cecília, a Espetacular Charanga do França mistura sopros e percussão a influências do jazz em releituras que dialogam com a tradição carnavalesca. O cortejo é marcado pela diversidade musical e atmosfera democrática. A concentração ocorreu na Rua Barão de Tatuí, 167, em Santa Cecília, por volta das 9h. Bloco Charanga do França O Bloco Charanga do França desfila pelo centro da cidade durante o carnaval desta segunda-feira, 16.

Vou de Táxi

O Vou de Táxi aposta na nostalgia com hits dos anos 1990 e 2000 em versões carnavalescas, misturando pop, memória afetiva e estética retrô em um desfile marcado pelo clima de revival. A concentração aconteceu no Obelisco do Ibirapuera, Complexo Viário Ayrton Senna, na Vila Mariana, às 10h30.

Blocão do Toto e Ruby Fofa

Já pensou em participar de um bloquinho que acolhe o seu pet? O Blocão do Toto e Ruby Fofa é uma folia para humanos e animais de estimação. A concentração estava marcada para as 9 horas, na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema.

Bloco da Pabllo

Após atrair mais de 2 milhões de foliões na edição anterior, o Bloco da Pabllo retorna em 2026 e promete reunir grande público LGBTQIA+. A concentração é na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, às 13 horas.

Bloco Filhos de Gil

Fundado em 2017, o Filhos de Gil celebra a obra de Gilberto Gil em um desfile que atravessa ritmos como ijexá, samba e baião, embalado por sucessos marcantes do cantor. A concentração está marcada para as 13 horas na Avenida Hélio Pellegrino, 200, Vila Nova Conceição.

Veja a seguir outras atrações para esta segunda-feira:

Bloco MistoQuente Início da concentração: 10:00 Término do desfile: 16:00

Bloco Bota pra Ferver Início da concentração: 12:00 Término do desfile: 17:00

Bloco Eu Sou do Axé Início da concentração: 13:00 Término do desfile: 18:00 Desbloqueio total da via: 19:00

Bloco Segura a Onça Início da concentração: 13:00 Término do desfile: 18:00 Desbloqueio total da via: 19:00

Bloco Éduca Início da concentração: 13:00 Término do desfile: 18:00 Desbloqueio total da via: 19:00

Bloco Diquebra Início da concentração: 14:00 Término do desfile: 17:00 Desbloqueio total da via: 19:00

Bloco Lua Vai Horário de início: 13:00 Horário de término: 19:00

Bloco Dré Tarde Início da concentração: 13:00 Término do desfile: 18:00 Desbloqueio total da via: 19:00

Bloco Me Lembra que Eu Vou Início da concentração: 09:00 Término do desfile: 13:00

Bloco Não Serve Mestre Início da concentração: 14:00 Término do desfile: 18:00 Desbloqueio total da via: 20:00