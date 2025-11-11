Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Bebidas falsificadas: nova fase de operação da Polícia Civil de SP cumpre mandados em 6 Estados

Nesta fase, estão sendo cumpridos simultaneamente 21 mandados de busca e apreensão

Estadão Conteúdo
fonte

Mesmo pequenas quantidades de metanol são suficientes para causar danos irreversíveis ao organismo. (Foto: Freepik)

A Polícia Civil de São Paulo, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), realiza nesta terça-feira (11) mais uma fase de operação contra uma rede criminosa de bebidas alcoólicas falsificadas. A ação cumpre mandados em ao menos seis estados brasileiros.

Trata-se da etapa interestadual da Operação Poison Source Brasil (Fonte do Veneno), que faz parte das ações do gabinete de crise do Governo de São Paulo. O objetivo é combater os casos de intoxicação e consolidar o mapeamento e a interrupção das atividades dos núcleos envolvidos.

Nesta fase, estão sendo cumpridos simultaneamente 21 mandados de busca e apreensão. Os estados de Bahia, Goiás, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina recebem o apoio de contingentes locais.

Resultados e Descoberta da Rede

A operação ocorre de forma simultânea e coordenada com as forças de segurança locais. Até o momento, dois homens foram presos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, depósitos de garrafas foram encontrados em Nova Iguaçu (RJ) e em Goiânia (GO).

Esses depósitos eram utilizados para abastecer os fornecedores das bebidas. A operação é coordenada por policiais da 1ª Delegacia da Divecar (Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos). A rede de produção começou a ser descoberta em outubro deste ano, durante apurações da 1ª Divecar, quando um dos principais fornecedores de vasilhames foi detido.

Contexto das Intoxicações por Metanol

O Brasil viveu uma onda recente de casos de intoxicação por metanol. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, até 31 de outubro, 104 notificações foram registradas. Desse total, 59 casos foram confirmados e 45 estavam em investigação. Outras 682 notificações foram descartadas.

Entre os óbitos, 15 foram confirmados como decorrentes das intoxicações, e seis estavam em investigação. A operação visa a prevenir novos casos e desmantelar a cadeia de produção e distribuição de produtos adulterados.

Palavras-chave

OPERAÇÃO/BEBIDAS FALSIFICADAS/SP/BRASIL
