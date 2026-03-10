Beber água em jejum faz bem? Veja efeitos no corpo

Beber água em jejum, logo ao acordar, é um hábito simples que pode trazer benefícios para o funcionamento do organismo. Após cerca de oito horas de sono sem ingestão de líquidos, o corpo naturalmente acorda em um estado de desidratação. Por isso, iniciar o dia com um copo de água antes mesmo do café da manhã ajuda a reativar funções importantes do corpo, além de preparar o organismo para as atividades do dia.

Segundo especialistas em nutrição, essa primeira hidratação atua como uma espécie de “combustível” para o organismo, ajudando na reposição de líquidos perdidos durante o período de descanso.

O que acontece no corpo ao beber água em jejum?

Ao ingerir água com o estômago vazio, o corpo passa por um processo de reidratação que pode influenciar diferentes funções do organismo, desde o sistema digestivo até o desempenho mental. Entre os principais efeitos estão:

Reidratação imediata: repõe os líquidos perdidos durante o sono e pode ajudar a reduzir sintomas como cansaço e dores de cabeça;

repõe os líquidos perdidos durante o sono e pode ajudar a reduzir sintomas como cansaço e dores de cabeça; Estímulo ao sistema digestivo: favorece os movimentos do trato gastrointestinal, o que pode ajudar pessoas que sofrem com constipação;

favorece os movimentos do trato gastrointestinal, o que pode ajudar pessoas que sofrem com constipação; Melhora da concentração: a hidratação logo cedo contribui para o funcionamento do cérebro e pode reduzir a sensação de “névoa mental” ao acordar;

a hidratação logo cedo contribui para o funcionamento do cérebro e pode reduzir a sensação de “névoa mental” ao acordar; Controle do apetite: ajuda o cérebro a diferenciar sede de fome, evitando exageros na primeira refeição do dia.

Beber água ao acordar ajuda o metabolismo?

Quando a água é ingerida ainda em jejum, o corpo inicia a ativação do sistema digestivo, preparando o trato gastrointestinal para a digestão que ocorrerá ao longo do dia. Esse hábito também favorece o funcionamento do intestino, podendo ser uma estratégia simples para quem busca regular o trânsito intestinal de forma natural.

Além disso, a água tem papel essencial no transporte de nutrientes para as células e no trabalho dos rins. A hidratação adequada facilita a filtragem de substâncias no organismo, contribuindo para a eliminação de toxinas e para o bom funcionamento do metabolismo.

Hidratação também influencia foco e disposição

A falta de hidratação pode afetar diretamente o funcionamento do cérebro. Como grande parte do órgão é composta por líquido, até mesmo uma desidratação leve pode causar irritação, cansaço e dificuldade de concentração.

Por isso, começar o dia já hidratado pode ajudar a melhorar a disposição e a clareza mental nas primeiras horas da manhã.

Qual a quantidade ideal de água ao acordar?

A quantidade de água recomendada pode variar conforme o peso corporal e o estilo de vida de cada pessoa. No entanto, especialistas afirmam que não é necessário exagerar logo ao acordar. De modo geral, um ou dois copos de água já são suficientes para ajudar o organismo a retomar suas funções após o período de sono.

O mais importante, segundo nutricionistas, é manter o hábito de hidratação ao longo de todo o dia, garantindo que o corpo receba a quantidade de líquidos necessária para o bom funcionamento.