Bebê passa por cirurgia na língua em hospital de SP e família diz que não autorizou

Um bebê de três meses teria sido submetido a uma cirurgia sem a autorização da família na última quarta-feira, 3, no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. A informação é da mãe da criança, que denunciou o caso.

De acordo com a versão da mulher, a criança deveria passar por um procedimento para a retirada de um sexto dedo nas duas mãos. No entanto, a médica responsável teria realizado uma frenectomia lingual, um corte no freio da língua, sem o consentimento materno.

A mãe do bebê também relatou que, após a intervenção, o filho passou a sentir fortes dores. O caso foi registrado como lesão corporal no 62º Distrito Policial, e a Secretaria de Segurança Pública informou que uma perícia foi requisitada para investigar o ocorrido.

Versão da Secretaria de Saúde

Procurada para esclarecimentos, a Secretaria Municipal da Saúde declarou que a equipe de cirurgia pediátrica identificou a necessidade da frenectomia, além da cirurgia dos dedos. Segundo a pasta, ambos os procedimentos foram considerados essenciais para melhorar as condições de saúde do bebê.

A Secretaria ainda afirmou que as duas intervenções foram realizadas 'sem qualquer intercorrência'. A criança recebeu alta no mesmo dia do procedimento, apresentando um quadro clínico estável.