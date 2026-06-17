Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Bebê desaparecida em Goiás é encontrada morta no dia em que completaria dois anos

Estadão Conteúdo

A bebê Maria Fernanda Cândido da Rocha foi encontrada morta nesta quarta-feira, 17, em Doverlândia, no interior de Goiás. A menina, que completaria dois anos hoje, estava desaparecida desde segunda-feira, 15, na fazenda Vale do Paraíso, no município.

As buscas duraram cerca de 48 horas. Segundo o delegado da Polícia Civil de Goiás, Ramon Queiroz, o corpo foi localizado no leito do Rio Paraíso, local em que as roupas de Maria Fernanda também foram estavam.

De acordo com o delegado, a procura pela criança teve início na represa, localizada próxima à residência da família. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, foram identificadas pegadas da menina pela região, o que descartou a possibilidade de uma queda no local.

As investigações continuam e buscam entender os motivos que levaram Maria Fernanda até o rio. Já a causa morte está sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, local em que o corpo foi transportado para perícia.

Criança ficou sozinha

Segundo a Polícia Civil, os pais teriam deixado a menina sozinha por um breve período. Quando retornaram, ela não estava mais no local. De início, a principal hipótese investigada era de que a criança poderia ter saído em direção aos pais e caído na represa da fazenda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bebê

desaparecimento

GO

fazenda

corpo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda