Bayer anuncia resultado positivo em testes de medicamento para AVC

A companhia destacou que este é o primeiro estudo de fase III bem-sucedido

Estadão Conteúdo
fonte

Fosfomicina é um antibiótico de amplo espectro de ação, eficaz contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (Foto: Freepik)

A Bayer informou no domingo, 23, que seu medicamento experimental Asundexian atingiu os desfechos primários de eficácia e segurança no estudo global de fase III, OCEANIC-STROKE, voltado à prevenção secundária de acidente vascular cerebral (AVC). Segundo o comunicado da empresa, o fármaco reduziu significativamente o risco de AVC isquêmico em comparação com placebo, ambos associados à terapia antiplaquetária, sem aumento na taxa de sangramento de acordo com os critérios da International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

A companhia destacou que este é o primeiro estudo de fase III bem-sucedido com um inibidor do fator XIa e afirmou que iniciará diálogo com autoridades regulatórias para submissão de pedidos de aprovação, com apresentação detalhada dos resultados em um congresso científico futuro.

Ainda segundo a empresa, a notícia representa um marco no desenvolvimento de novas estratégias para prevenção de AVC recorrente.

Por volta das 11h26 (de Brasília), as ações da Bayer saltavam 11% na Bolsa de Frankfurt.

Variedades
