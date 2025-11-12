Bancos multilaterais devem aumentar apetite a risco, diz a embaixadora Tatiana Rosito

A secretária de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda, embaixadora Tatiana Rosito, destacou que uma das recomendações do Círculo de Ministros de Finanças da COP30 é o aumento do apetite a risco dos bancos multilaterais. Nesse sentido, os bancos deveriam aumentar a participação de empréstimos em moeda local. Em entrevista após participar do Fórum de Finanças Sustentáveis COP30 na Casa do Seguro nesta quarta-feira, 12, em Belém, Rosito destacou que essa modalidade já existe e que ajuda a reduzir o risco cambial das operações.

Rosito destacou a importância de bancos multilaterais mudarem a avaliação de risco de projetos em países em desenvolvimento, foco natural dessas instituições. "É importante compreender melhor as diferentes percepções de risco nos países em desenvolvimento e nos projetos. Há algumas evidências de que o risco tem sido visto como maior do que realmente é", afirmou a secretária.

A secretária comentou também a importância de as agências de rating repensarem parâmetros e refletirem, por exemplo, sobre como avaliam as garantias dos projetos. Ela apontou que há relatos de o risco de um projeto de longo prazo permanecer alto na classificação de risco das agências mesmo após parte do tempo do projeto ter decorrido.

Sobre o impacto das mudanças climáticas nos cofres públicos, Rosito disse que é natural haver um aumento da preocupação sobre como os países se organizam num cenário de mais eventos extremos e de como podem se prevenir dos custos climáticos.

Ela disse que o entendimento que é preciso pensar tanto do lado do perfil da receita, que tende a cessar em meio a desastres climáticos, quanto do lado das despesas. "Na ocorrência de uma tragédia, é preciso ver o que as regras permitem que seja feito. Fizemos isso no ano passado, no Rio Grande do Sul", disse.

Na entrevista, Rosito também mencionou o desafio do letramento climático, que passa pela necessidade de mais informação. "A base de dados é fundamental. Muito já foi feito", disse Rosito, lembrando de iniciativas como o Global Emerging Markets Risk Database (GEMS). "Tem ainda um trabalho enorme a ser feito. E a COP é um motor do letramento climático", afirmou.