Bahia registra primeira morte por suspeita de intoxicação por metanol

O Estado da Bahia registrou o primeiro caso de morte suspeita de intoxicação por metanol no município de Feira de Santana. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 3, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

Trata-se de um paciente, um homem de 56 anos, que deu entrada na UPA da Queimadinha e morreu na madrugada desta sexta-feira.

"Amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação", disse a secretaria estadual.

A Sesab orientou unidades de saúde públicas e privadas a ficarem atentas para casos de intoxicação por metanol, notificando imediatamente para permitir investigações rápidas e adoção de medidas necessárias.

A secretaria estadual disse ainda que o caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação.