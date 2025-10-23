Babá e criança são feitas reféns em assalto a casa no Jardim Paulista, região nobre de SP
Uma babá e uma criança foram feitas reféns durante um assalto a uma casa no bairro Jardim Paulista, região nobre de São Paulo, na tarde de quarta-feira, 22. De acordo com a Polícia Civil do Estado, diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer os fatos.
Segundo a investigação, o roubo a residência ocorreu na Rua Maestro Elias, no Jardim Paulista. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. A babá e a criança não sofreram agressões físicas durante a ação criminosa.
A vítima, uma mulher de 42 anos, relatou que trabalha na residência como babá e que dois criminosos invadiram a casa, anunciando o roubo.
Os criminosos mantiveram a vítima como refém durante a ação, enquanto roubavam objetos da casa. Segundo a Polícia Civil, após os criminosos deixarem a casa, a mulher conseguiu se libertar e acionou a PM.
O caso foi registrado como roubo no 14° DP (Pinheiros). Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer os fatos.
