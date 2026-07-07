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Avião de pequeno porte pega fogo em área rural no interior de SP; PM não localiza vítimas

Estadão Conteúdo

Um avião de pequeno porte pegou fogo na tarde desta terça-feira, 7, em uma propriedade rural nas proximidades da Fazenda Santo Antônio, em Guapiaçu, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a aeronave foi encontrada completamente carbonizada, e nenhuma vítima foi localizada até o momento.

De acordo com a corporação, o chamado foi recebido por volta das 15h31, com a informação de que o avião havia caído e estava em chamas. Apesar da descrição do acionamento, não há confirmação sobre a queda. O Estadão procurou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e aguarda retorno.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar (Águia) foram mobilizadas para atender à ocorrência. O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) também foi acionado e acompanha o caso.

Após controlar o incêndio, os bombeiros encontraram a aeronave capotada. O avião foi desvirado para que as equipes realizassem uma varredura nos destroços, mas nenhuma vítima foi encontrada.

As causas ainda serão investigadas. A ocorrência permanecia em andamento até a última atualização divulgada pela Polícia Militar.

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