Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Avião de pequeno porte cai em praia de Santa Catarina; dois homens são resgatados

Dois homens foram resgatados com vida, mas em estado grave, informou o Corpo de Bombeiros do Estado, que foi acionado por volta das 15h30

Estadão Conteúdo

Um avião de pequeno porte caiu no início da tarde desta segunda-feira, 6, na praia dos Navegantes, no Vale do Itajaí, litoral norte do Estado de Santa Catarina.

Dois homens foram resgatados com vida, mas em estado grave, informou o Corpo de Bombeiros do Estado, que foi acionado por volta das 15h30.

Eles eram os únicos a ocupar o avião e ambos foram encaminhados ao hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

Imagens fornecidas pelos Bombeiros mostram o avião parcialmente destruído em uma área de restinga da praia e tomado pela vegetação.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e a ocorrência segue em atualização.

A reportagem busca contatos com a Força Aérea Brasileira (FAB) e com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

QUEDA/AVIÃO/SC/ITAJAÍ/FERIDOS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda