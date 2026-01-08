Capa Jornal Amazônia
Avião de pequeno porte cai em lavoura de cana-de-açúcar e pega fogo no interior de SP

A aeronave era utilizada para pulverização de agrotóxicos

Estadão Conteúdo
fonte

A aeronave de pequeno porte pegou fogo depois da queda (Defesa Civil de Tambaú/Divulgação)

Um avião monomotor caiu na manhã desta quinta-feira, 8, em uma lavoura de cana-de-açúcar, em Tambaú, no interior de São Paulo. A aeronave de pequeno porte pegou fogo depois da queda. As chamas foram controladas.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o piloto do avião conseguiu sair antes do início do incêndio.

Ele foi socorrido por uma equipe da Defesa Civil e levado para o pronto socorro municipal, onde permanece internado. O estado de saúde não foi informado.

A aeronave, utilizada para pulverização de agrotóxicos, bateu em árvores antes de cair perto de uma estrada municipal. O local do acidente foi isolado para o trabalho da perícia.

