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SUSTO

Avião com deputado faz pouso forçado em fazenda no Maranhão

O caso foi relatado pelo próprio deputado nas redes sociais

Estadão Conteúdo

18 de julho de 2026 às 21:52

A aeronave partiu de Bacabal, no interior do Maranhão, e faria uma parada em Teresina para abastecimento

A aeronave partiu de Bacabal, no interior do Maranhão, e faria uma parada em Teresina para abastecimento ( Foto: Foto: Reprodução / Redes sociais )

Um avião que transportava o deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA) precisou fazer um pouso forçado neste sábado, 18, em uma fazenda de soja no município de Timon, no Maranhão.

O caso foi relatado pelo próprio deputado nas redes sociais. Segundo Rocha, além dele, estavam na aeronave dois assessores e dois pilotos. Ninguém ficou ferido, e o avião teve apenas pequenas avarias.

A aeronave partiu de Bacabal, no interior do Maranhão, e faria uma parada em Teresina para abastecimento. Depois, seguiria com destino à cidade de Balsas, também no Maranhão.

"Foi apenas um susto", disse o deputado. "Faz parte da vida, minha agenda continua normalmente."

À reportagem, o parlamentar afirmou que um dos motores parou de funcionar enquanto a aeronave sobrevoava Timon, o que obrigou os pilotos a realizarem o pouso forçado.

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