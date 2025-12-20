Capa Jornal Amazônia
Avião com deputado e vereador faz pouso forçado e pega fogo em Rondônia

O avião transportava um deputado federal e um vereador, neste sábado (20)

Estadão Conteúdo

Um avião que levava o deputado federal Maurício Carvalho (União-RO) e o vereador Márcio Pacele (Republicanos) fez um pouso forçado e pegou fogo no distrito de Extrema, em Porto Velho (RO), neste sábado, 20. Não houve feridos.

Por meio das redes sociais, o deputado afirmou que todos os ocupantes da aeronave estão bem e que houve uma "pane" no avião, o que levou ao pouso forçado.

"Aqui é o deputado federal Maurício Carvalho, estou passando aqui para agradecer todas as ligações, todas as orações, e dizer que estamos todos bem: o piloto, todos os assessores, toda a equipe. Nós tivemos um pouso forçado, com uma pane na aeronave, mas está tudo bem. Infelizmente só (tivemos) danos materiais, um susto, um livramento de Deus", disse o parlamentar.

Carvalho e Pacele estavam no avião para cumprir compromissos profissionais, conforme relatou o próprio deputado.

"Nós estamos voltando agora, neste momento, para casa, de carro, saindo de Extrema (...) Peço compreensão que eu não vou conseguir atender todas as ligações, todos os telefones. Nós estamos em agenda de trabalho, saímos de casa hoje cedo, trabalhando, e infelizmente aconteceu isso", acrescentou Maurício Carvalho.

De acordo com o portal G1, o Corpo de Bombeiros não foi acionado para o ocorrência.

