Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Avenida dos Bandeirantes tem trânsito liberado após bloqueio para retirada de produto químico

Estadão Conteúdo

A Avenida dos Bandeirantes foi liberada por volta das 9 horas desta terça-feira, 17, após ser bloqueada totalmente na pista expressa, no sentido da Marginal Pinheiros, a cinquenta metros da Avenida Santo Amaro, para a retirada de produto químico que caiu na via após um acidente envolvendo dois caminhões na madrugada desta terça. Um dos veículos transportava nitrato de amônia.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorou o trânsito no local e recomendou aos motoristas que evitassem circular pela região.

O desvio foi feito por uma faixa reversível montada no sentido Imigrantes, entre a Alameda dos Maracatins e o Viaduto Santo Amaro. A companhia acionou os órgãos responsáveis.

O Corpo de Bombeiros acrescenta que a ocorrência foi registrada por volta das 3h30. "Pelo local, foi registrado vazamento de nitrato de amônia em flocos", afirmou.

Conforme a corporação, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para colaborar com a remoção do produto da pista de forma segura.

A Cetesb confirmou que foi acionada na madrugada desta terça-feira para atender a ocorrência envolvendo um caminhão que transportava nitrato de amônia em flocos.

"Técnicos da companhia estiveram no local e constataram que, por se tratar de material sólido, o produto ficou retido sobre o asfalto, sem atingir galerias pluviais ou corpos d'água, não havendo registro de dano ambiental", afirmou a Cetesb.

A carga foi recolhida pela transportadora responsável, sob acompanhamento da Cetesb, que adotará as medidas administrativas cabíveis após a conclusão do atendimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

trânsito

São Paulo

Avenida dos Bandeirantes

caminhões

acidente

produto químico
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda