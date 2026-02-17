Avenida dos Bandeirantes tem trânsito liberado após bloqueio para retirada de produto químico

A Avenida dos Bandeirantes foi liberada por volta das 9 horas desta terça-feira, 17, após ser bloqueada totalmente na pista expressa, no sentido da Marginal Pinheiros, a cinquenta metros da Avenida Santo Amaro, para a retirada de produto químico que caiu na via após um acidente envolvendo dois caminhões na madrugada desta terça. Um dos veículos transportava nitrato de amônia.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorou o trânsito no local e recomendou aos motoristas que evitassem circular pela região.

O desvio foi feito por uma faixa reversível montada no sentido Imigrantes, entre a Alameda dos Maracatins e o Viaduto Santo Amaro. A companhia acionou os órgãos responsáveis.

O Corpo de Bombeiros acrescenta que a ocorrência foi registrada por volta das 3h30. "Pelo local, foi registrado vazamento de nitrato de amônia em flocos", afirmou.

Conforme a corporação, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para colaborar com a remoção do produto da pista de forma segura.

A Cetesb confirmou que foi acionada na madrugada desta terça-feira para atender a ocorrência envolvendo um caminhão que transportava nitrato de amônia em flocos.

"Técnicos da companhia estiveram no local e constataram que, por se tratar de material sólido, o produto ficou retido sobre o asfalto, sem atingir galerias pluviais ou corpos d'água, não havendo registro de dano ambiental", afirmou a Cetesb.

A carga foi recolhida pela transportadora responsável, sob acompanhamento da Cetesb, que adotará as medidas administrativas cabíveis após a conclusão do atendimento.