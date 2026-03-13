‘Até hoje não consigo acreditar’, diz mãe de meninos mortos pelo pai, secretário de Itumbiara

*A reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Um mês após os filhos serem assassinados pelo pai, Sarah Araújo falou sobre a perda e a dor em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e Tocantins. Os irmãos Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8 anos, foram mortos em 11 de fevereiro por Thales Machado, de 40 anos, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, que também tirou a própria vida.

"Até hoje não consigo acreditar. É muito difícil de olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi", disse Sarah.

A mãe dos meninos agradeceu o recebimento de um buquê de rosas brancas, enviado por um grupo de 300 mulheres de todo o Brasil. As flores foram entregues na casa de Dione Araújo, pai de Sarah e prefeito da cidade, pela coordenadora da Casa da Mulher de Itumbiara.

Mãe agradece apoio e solidariedade

"Quero agradecer a todas elas. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas", afirmou Sarah.

Relembre o caso dos irmãos em Itumbiara

Em 11 de fevereiro, Thales Machado atirou contra os dois filhos e, em seguida, cometeu suicídio. Miguel chegou a ser socorrido, mas faleceu durante a madrugada. Benício, internado na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara em estado gravíssimo, morreu dois dias depois. Thales foi encontrado já sem vida no local.

A Polícia Civil do Estado trata o ocorrido como dois homicídios consumados, seguidos de autoextermínio. A corporação informou que não há evidências de participação de terceiros no crime.

Horas antes da tragédia, Thales Machado havia publicado nas redes sociais uma mensagem de amor aos filhos. "Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito", escreveu ele na legenda de um vídeo.

Serviços de apoio para saúde mental

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV) : Serviço gratuito de apoio emocional 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

: Serviço gratuito de apoio emocional 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188. Canal Pode Falar : Iniciativa do Unicef que oferece escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato é feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

: Iniciativa do Unicef que oferece escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato é feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. SUS : Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais . Existem unidades específicas para crianças e adolescentes, como os 33 Caps Infantojuvenis na cidade de São Paulo.

: Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde voltadas para o atendimento de pacientes com . Existem unidades específicas para crianças e adolescentes, como os 33 Caps Infantojuvenis na cidade de São Paulo. Mapa da Saúde Mental: Site que disponibiliza mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online, além de materiais de orientação.