Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Astronautas da Nasa recriam registro histórico da Apolo 8 e fotografam 'pôr da Terra'

Além do "pôr da Terra", os astronautas também fizeram a captura de um eclipse solar total, que ocorreu quando a Lua bloqueou o Sol do ponto de vista da tripulação

Estadão Conteúdo
fonte

Pôr da Terra (Foto: Nasa)

Os astronautas da missão Artemis II agora estarão para sempre ligados à Apolo 8. Um dia após o histórico sobrevoo lunar, a Nasa divulgou nesta terça-feira, 7, novas imagens impressionantes feitas pela tripulação americana-canadense.

Os quatro astronautas recriaram a famosa foto Earthrise ("nascer da Terra"), registrada pela Apolo 8 em 1968 - e que se tornou um símbolo do movimento ambiental moderno, com a sua própria versão: Earthset ("pôr da Terra"), que mostra o planeta se pondo atrás da superfície da Lua.

Confira aqui

Além do "pôr da Terra", os astronautas também fizeram a captura de um eclipse solar total, que ocorreu quando a Lua bloqueou o Sol do ponto de vista da tripulação.

Os três astronautas da Apolo 8 foram os primeiros visitantes da Lua, ao orbitá-la na véspera de Natal de 1968. Já a Artemis II, realizada 58 anos depois, marca o primeiro retorno da Nasa à Lua com astronautas desde 1972.

Esta viagem espacial é considerada um passo importante para as pretensões de um pouso lunar por outra tripulação dentro de dois anos.

Na segunda-feira, 6, a equipe a bordo da cápsula Órion sobrevoou a parte oculta da Lua e teve a oportunidade de fotografar características do satélite natural da Terra nunca antes vistas por olhos humanos.

Por conta disso, algumas marcas importantes foram superadas, como atingir a maior distância que alguém já esteve da Terra, superando os 400.171 km da Missão Apolo 13.

Além disso, ao sobrevoar a Lua, a missão também teve o primeiro negro (Victor Glover), a primeira mulher (Christina Koch) e o primeiro astronauta não americano (o canadense Jeremy Hansen) a orbitar o satélite natural da Terra.

Agora, os três astronautas, comandados por Reid Wiseman, estão a caminho de volta para casa, com pouso no Oceano Pacífico previsto para sexta-feira, 10. Enquanto isso, cientistas no Centro de Controle da Missão, em Houston, analisam o fluxo de imagens da Lua enviadas pela espaçonave. / Com AP

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO

nascer

Terra

Apolo 8
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda