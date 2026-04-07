Astronautas da Nasa recriam registro histórico da Apolo 8 e fotografam 'pôr da Terra'

Os astronautas da missão Artemis II agora estarão para sempre ligados à Apolo 8. Um dia após o histórico sobrevoo lunar, a Nasa divulgou nesta terça-feira, 7, novas imagens impressionantes feitas pela tripulação americana-canadense.

Os quatro astronautas recriaram a famosa foto Earthrise ("nascer da Terra"), registrada pela Apolo 8 em 1968 - e que se tornou um símbolo do movimento ambiental moderno, com a sua própria versão: Earthset ("pôr da Terra"), que mostra o planeta se pondo atrás da superfície da Lua.

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Além do "pôr da Terra", os astronautas também fizeram a captura de um eclipse solar total, que ocorreu quando a Lua bloqueou o Sol do ponto de vista da tripulação.

Os três astronautas da Apolo 8 foram os primeiros visitantes da Lua, ao orbitá-la na véspera de Natal de 1968. Já a Artemis II, realizada 58 anos depois, marca o primeiro retorno da Nasa à Lua com astronautas desde 1972.

Esta viagem espacial é considerada um passo importante para as pretensões de um pouso lunar por outra tripulação dentro de dois anos.

Na segunda-feira, 6, a equipe a bordo da cápsula Órion sobrevoou a parte oculta da Lua e teve a oportunidade de fotografar características do satélite natural da Terra nunca antes vistas por olhos humanos.

Por conta disso, algumas marcas importantes foram superadas, como atingir a maior distância que alguém já esteve da Terra, superando os 400.171 km da Missão Apolo 13.

Além disso, ao sobrevoar a Lua, a missão também teve o primeiro negro (Victor Glover), a primeira mulher (Christina Koch) e o primeiro astronauta não americano (o canadense Jeremy Hansen) a orbitar o satélite natural da Terra.

Agora, os três astronautas, comandados por Reid Wiseman, estão a caminho de volta para casa, com pouso no Oceano Pacífico previsto para sexta-feira, 10. Enquanto isso, cientistas no Centro de Controle da Missão, em Houston, analisam o fluxo de imagens da Lua enviadas pela espaçonave. / Com AP