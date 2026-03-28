Astronauta revela problema médico que levou a Nasa a antecipar retorno de missão: 'Inesperado'

O astronauta, que no início deste ano motivou a primeira evacuação médica da Nasa, disse nesta sexta-feira, 27, que os médicos ainda não sabem por que ele ficou doente de repente na Estação Espacial Internacional.

O veterano de quatro missões espaciais Mike Fincke contou que estava jantando em 7 de janeiro, após se preparar para uma caminhada espacial no dia seguinte, quando tudo aconteceu. Ele não conseguia falar e não sentia dor, mas seus colegas de tripulação, preocupados, agiram rapidamente ao vê-lo em sofrimento e pediram ajuda aos médicos de voo em terra.

"Foi completamente inesperado. Aconteceu de forma incrivelmente rápida", disse ele em entrevista à agência Associated Press no Centro Espacial Johnson, em Houston.

Fincke, de 59 anos, coronel aposentado da Força Aérea, disse que o episódio durou cerca de 20 minutos e que depois se sentiu bem - e continua assim. Ele afirmou nunca ter passado por algo parecido antes ou depois.

Os médicos descartaram um ataque cardíaco, e Fincke disse que não estava engasgado, mas todas as outras possibilidades ainda estão sendo consideradas e podem estar relacionadas aos seus 549 dias em condição de ausência de gravidade. Ele estava há cinco meses e meio em sua mais recente missão na estação espacial quando o problema surgiu como "um relâmpago muito, muito rápido".

"Meus colegas de tripulação perceberam claramente que eu estava em dificuldade", disse ele, com os seis astronautas reunidos ao seu redor. "Todos entraram em ação em questão de segundos."

Fincke disse que não pode fornecer mais detalhes sobre o episódio médico. Segundo ele, a agência espacial quer garantir que outros astronautas não sintam que sua privacidade médica será comprometida caso algo aconteça com eles.

O equipamento de ultrassom da estação espacial foi útil quando o incidente ocorreu, disse ele, e desde que voltou à Terra passou por diversos exames. A Nasa está analisando registros médicos de outros astronautas para verificar se houve casos semelhantes no espaço.

Fincke se identificou no fim do mês passado como o astronauta que ficou doente, encerrando as especulações públicas.

Ele ainda se sente mal por sua doença ter causado o cancelamento da caminhada espacial - que seria sua décima, mas a primeira da colega Zena Cardman - e por ter levado ao retorno antecipado dela e de outros dois tripulantes. A SpaceX os trouxe de volta em 15 de janeiro, mais de um mês antes do previsto, e eles foram direto para o hospital.

"Eu sempre tive muita sorte de ser extremamente saudável. Então isso foi muito surpreendente para todos", disse ele.

Fincke disse que parou de pedir desculpas a todos depois que o novo administrador da Nasa, Jared Isaacman, mandou que ele parasse. "Isso não foi culpa sua. Isso foi o espaço, certo?", garantiram seus colegas. "Você não decepcionou ninguém."

Sempre otimista, ele ainda mantém a esperança de poder voltar ao espaço um dia. *Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.