Asteroide recebe o nome da brasileira Nicolinha, 12 anos

Estadão Conteúdo

A astrônoma mirim Nicole Oliveira Semião, de apenas 12 anos, de Alagoas, foi homenageada com um feito histórico: um asteroide no Cinturão entre Marte e Júpiter recebeu o seu nome. "O asteroide 2006 SU218 acaba de receber um novo nome em reconhecimento a uma jovem brasileira que se tornou referência na divulgação científica: Nicole Semião, a Nicolinha", informou o Observatório Nacional.

"Eu fiquei muito emocionada com essa homenagem. Estou muito feliz em ter a honra de ter o meu nome em um asteroide que é o campo de estudo que eu mais amo na astronomia", disse a jovem.

Conforme o Observatório Nacional, a partir da publicação oficial no boletim número 5, edição 19, divulgado em 11 de agosto pelo Working Group for Small Bodies Nomenclature (WGSBN) da União Astronômica Internacional (IAU), o objeto passou a se chamar (292352) Nicolinha.

"Histórias como a da Nicolinha, que desde muito cedo se dedica a compartilhar seu interesse pelo universo e envolver outros estudantes em projetos de ciência cidadã, mostram como a curiosidade pode se transformar em descobertas e inspirar muitos a seguir pelo caminho da ciência", afirmou Jailson Alcaniz, diretor do Observatório Nacional. "O céu agora tem um pedacinho de Alagoas", disse também o Governo de Alagoas, por meio de publicação nas redes sociais.

Trajetória

A jovem Nicolinha, como é chamada, já detectou 80 asteroides e conquistou reconhecimento internacional em astronomia. Aos 6 anos, ela se destacou como divulgadora científica, inspirando crianças em projetos de ciência cidadã e promovendo palestras em escolas.

Com 8 anos, a jovem foi reconhecida como uma das astrônomas mais nova do mundo. "Em 2022, foi incluída pela primeira vez na lista do Global Child Prodigy Awards(GCP Awards) como uma das 100 crianças-prodígio do mundo, sendo a única representante na categoria de astronomia", destacou o Observatório Nacional. Agora, em 2025, ela voltou a ser selecionada pelo GCP Awards entre as 100 crianças prodígios na categoria de Ciências Espaciais e Astronomia.

A paixão pela Astronomia, porém, começou muito antes. Conforme o Observatório Nacional, aos 4 anos ela decidiu trocar todas as festas de aniversário pelo sonho de ganhar um telescópio, desejo que só se concretizou aos 7 anos. Ela é filha de Zilma Janaká Simeão, artesã, e Jean Carlo Oliveira, analista de sistemas. Segundo os pais disseram ao Estadão, há quatro anos, a vida de Nicole se dividia entre a escola e as brincadeiras de uma criança desta faixa etária, mas incluía a busca por conhecimento em astronomia.

Interessada no universo, a caçadora reunia na parede do quarto os certificados dos cursos de astronomia que fez. E já integrava o Programa Caça Asteroides, do Ministério da Ciência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

