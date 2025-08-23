Capa Jornal Amazônia
Assessora diz ter perdido mais de 30 mil vídeos em assalto: 'Quero ir embora de SP'

Estadão Conteúdo

Rachel Schein, assessora parlamentar do vereador Nabil Bonduki (PT), deu detalhes do assalto que sofreu na tarde desta sexta-feira, 22, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Ela estava produzindo um conteúdo com o cantor e compositor baiano Tom Zé, que receberá o título de cidadão paulistano, na Câmara Municipal, em setembro.

"Tá um medo coletivo (da violência)", disse Rachel em um vídeo gravado ao lado do vereador e postado na noite desta sexta. "Foi bem angustiante. Quem me conhece sabe que eu sou bem paulistana. Juro, hoje eu falei: 'Quero sair de São Paulo'."

A equipe do vereador estava na Rua Dr. Homem de Melo, em um recuo de uma loja, quando foram surpreendidos pelo criminoso.

O suspeito subiu a calçada montado em uma motocicleta, se aproximou do grupo, puxou o celular de Rachel e fugiu usando a contramão da rua. Imagens de monitoramento flagraram a cena, que durou menos de 10 segundos.

A assessora ainda correu para tentar alcançar o ladrão, mas o suspeito conseguiu escapar.

Ela afirma que o celular tinha seguro e que receberá um novo aparelho daqui uma semana. Mesmo assim, lamentou pela possibilidade de perder o seu "instrumento de trabalho" e todos os arquivos armazenados no aparelho.

"Estou bem preocupada com o que foi salvo ou não. (Tinha) Mais de 40 mil imagens, sendo mais de 30 mil vídeos, que são vídeos que eu uso de imagem de arquivo", disse a assessora. "O celular é meu instrumento de trabalho".

A equipe de Nabil Bonduki registrou boletim de ocorrência eletrônico. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Polícia Civil não localizou o registro do caso com os dados fornecidos.

Conforme o Radar da Criminalidade, ferramenta desenvolvida pelo Estadão que mapeia as ocorrências criminais registradas em um raio de 500 metros das ruas da capital, o distrito de Perdizes teve 235 casos, sendo 76 roubos de celular e 159 furtos de celular, em junho deste ano.

Nas proximidades da Rua Doutor Homem de Mello, onde a equipe de Bonduki foi assaltada, foram 19 ocorrências criminais em junho: 14 furtos de celular; 2 roubos de celulares e 3 furtos de carros.

"Precisamos melhorar a situação da segurança na cidade. Não é o cara que roubou. O cara é só a ponta de um esquema criminoso que existe. Precisamos ter mais inteligência, mais capacidade para chegar nos grandes receptadores de celular", disse Nabil Bonduki.

Variedades
