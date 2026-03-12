Capa Jornal Amazônia
Assalto no Ipiranga termina com vítima baleada por policial de folga; suspeitos fogem

Estadão Conteúdo

Um policial militar de folga tentou intervir em uma ocorrência de roubo no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 12, mas acabou baleando a vítima do crime. O caso aconteceu por volta das 18h30, na Avenida Nazaré.

Segundo informações da própria PM, o policial presenciou um roubo em andamento que estava sendo cometido por dois suspeitos em um moto. O policial acabou intervindo e abriu fogo contra os criminosos.

Um dos disparos atingiu a vítima do roubo, mas sem gravidade, de acordo com a PM. A vítima foi levada para o Pronto Socorro Ipiranga e não corre risco de morte. Os suspeitos conseguiram fugir.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado não deu retorno até a publicação desta reportagem. Os nomes dos envolvidos não foram informados.

