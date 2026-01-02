Capa Jornal Amazônia
Assalto a laboratório da USP: o que se sabe sobre o crime até agora?

Dois vigilantes da universidade relataram à polícia que foram rendidos por dois criminosos armados

Estadão Conteúdo

Um laboratório da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste de São Paulo, foi assaltado durante a virada do ano. Os assaltantes renderam seguranças e levaram pertences dos funcionários e também objetos dos laboratório.

Nenhum dos suspeitos foi preso. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a Polícia Civil investiga o crime e as diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos. Veja o que sabe até agora sobre o caso.

Os assaltantes entraram no Instituto de Energia e Ambiente da USP às 23h57. O prédio fica na Cidade Universitária, no Butantã. Eles saíram poucos minutos depois, à meia-noite do dia 1.º.

Como o assalto foi realizado?

Dois vigilantes da universidade relataram à polícia que foram rendidos por dois criminosos armados. Enquanto eles eram mantidos reféns, outros dois assaltantes entraram no laboratório em uma van.

O que foi roubado?

O vice-diretor do instituto, professor Ildo Sauer, disse ao G1 que houve prejuízos materiais e intelectuais. Segundo ele, os suspeitos, roubaram computadores com HDs contendo informações e programas computacionais desenvolvidos no instituto.

A Secretaria de Segurança Pública diz, em nota, que os ladrões roubaram oito bobinas de fio de cobre e 80 metros de cabos plásticos, além dos celulares dos vigias. A pasta não cita os computadores.

Quem são os suspeitos? Alguém foi preso?

Até a tarde desta sexta-feira, 2, nenhum dos assaltantes foi identificado, segundo a polícia. O grupo segue foragido.

O que diz a USP?

Em nota, a Universidade de São Paulo afirmou que que o instituto está colaborando com a polícia, que está apurando o caso, inclusive com o fornecimento das imagens do circuito de câmeras.

O que diz a Polícia?

A Polícia informou, por meio da Secretaria de Segurança do Estado, que caso foi registrado como roubo a estabelecimento de ensino no 91° DP (Ceasa) e que as diligências para identificar e localizar os envolvidos estão em andamento.

