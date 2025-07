Assaltantes armados rendem jovens que chegavam em academia no Itaim e roubam celular

Dois rapazes sofreram um assalto à mão armada quando chegavam a uma academia, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na noite da última terça-feira, 15. Os suspeitos chegaram de moto, abordaram as vítimas e levaram pelo menos um dos celulares. O roubo aconteceu em uma rua movimentada do bairro, que fica em região nobre da capital. Até esta sexta-feira, 18, nenhum suspeito tinha sido preso.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica e é investigado pelo 15º Distrito Policial.

Imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o roubo, que aconteceu na rua Joaquim Floriano, uma das ruas comerciais do Itaim-Bibi, repleta de hotéis e restaurantes. Um suspeito com uma mochila de entrega às costas e sem capacete, parou a moto e se posicionou na calçada.

Quando os dois rapazes se aproximaram, ele sacou a arma e os rendeu. Vários carros passaram pela rua enquanto as vítimas estavam com as mãos levantadas. O suspeito tomou pelo menos um dos celulares dos rapazes, subiu na moto e foi embora. De acordo com a polícia, um segundo suspeito que não aparece nas imagens dava cobertura ao primeiro a cerca de dois metros do local.

A SSP informou que apenas um dos rapazes, de 25 anos, entregou o celular ao ladrão. Ele foi obrigado a desbloquear o aparelho.

Criminalidade cresce na região

O Itaim Bibi é um dos bairros visados pelos ladrões de celulares.

Em junho deste ano, diante dos repetidos casos de roubos, comerciantes da região do boulevard, na rua José Gonçalves de Oliveira, instalaram bancos, tambores e correntes para dificultar a passagem de ladrões em bicicletas e motos. Eles colocaram placas avisando sobre a medida, mas foram multados pela Prefeitura.

Dados do Radar da Criminalidade, desenvolvido pelo Estadão, apontam que, somente no boulevard e arredores, foram registrados 43 crimes (entre as quatro modalidades monitoradas pela ferramenta) em abril deste ano, alta de 38,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Destes, 36 foram de furtos de celular.