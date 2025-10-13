Capa Jornal Amazônia
Às vésperas da cúpula, fiéis tomam ruas de Belém para Círio de Nazaré

Estadão Conteúdo

O Círio de Nazaré movimentou Belém neste fim de semana, reunindo milhões de fiéis em uma das maiores festas religiosas do mundo. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, o evento em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré tem a sua 233.ª edição neste ano.

A festividade religiosa se estende por duas semanas, e a estimativa é de que mais de 2 milhões de pessoas participaram da procissão neste domingo, 12. Ao longo do período, a Imagem Peregrina percorre diversos locais de Belém em 14 procissões oficiais.

Segundo o governo do Pará, a experiência de Belém com o evento religioso "contribui de modo significativo para o planejamento da infraestrutura e logística da COP30". A coincidência com o evento levou a Pré-COP para Brasília (DF), mas ainda assim o festejo tradicional deve servir como termômetro para testar a organização e a logística da cidade.

Para a realização da conferência, Belém recebeu mais de R$ 4,5 bilhões em investimentos para a construção e melhoria da infraestrutura urbana da cidade. De acordo com o governo, a maioria das obras planejadas já foram entregues ou serão inauguradas até o final de outubro e poderão ser usufruídas pelos visitantes do Círio. "Para 2025, a expectativa é que mais de 70 mil passageiros desembarquem na capital paraense para o evento religioso, número bem maior que os 50 mil participantes esperados para a COP 30", disse o governo paraense.

A rede hoteleira de Belém também está maior e ganhou mais de 4 mil leitos em um ano. O aumento de vagas é devido à inauguração de oito novos hotéis, cuja construção foi incentivada pelos investimentos da COP30 e o fomento ao turismo regional.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CÍRIO DE NAZARÉ/BELÉM
