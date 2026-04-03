Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Artemis II: engenheira vira encanadora espacial para consertar falha no banheiro da espaçonave

O retorno está previsto para o próximo dia 10.

Estadão Conteúdo
fonte

()

A astronauta e engenheira elétrica Christina Koch precisou se transformar em uma encanadora espacial para consertar uma falha no banheiro da nave Órion, que leva quatro pessoas à órbita da Lua pela primeira vez depois de mais de 50 anos. A conversa sobre o momento com os tripulantes da Artemis II foi divulgada pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) na madrugada desta sexta-feira, 3.

"Eu considero o equipamento (vaso sanitário) mais importante a bordo. Ficamos todos aliviados quando percebemos que estava tudo bem", detalhou. "Eu sou a encanadora espacial. Me orgulho de poder me chamar assim", brincou.

Segundo a agência espacial, especialistas de missão treinam para conseguir desempenhar funções básicas e atuar em reparos onde forem necessários. "Às vezes, isso significa consertar equipamentos vitais, como o banheiro da espaçonave", explicou o órgão em nota.

Ao chegar ao satélite, nos próximos dias, a nave executa uma volta completa ao redor do astro passando, inclusive, pelo lado oculto da Lua, e, em seguida, aproveita a força da gravidade para voltar à Terra. O retorno está previsto para o próximo dia 10.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO TRIPULADA/ARTEMIS II

banheiro

reparo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda