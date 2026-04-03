Artemis II deixa órbita da Terra 25 horas após decolagem e segue para a Lua

Os astronautas da missão Artemis II da Nasa acionaram seus motores e partiram em direção à Lua na noite de quinta-feira, 2. A chamada ignição translunar ocorreu 25 horas após a decolagem, colocando os três americanos e um canadense em rota para uma aproximação da Lua no início da próxima semana.

A cápsula Orion saiu da órbita da Terra na hora certa e seguiu em direção à Lua, a quase 400.000 quilômetros de distância.

"Senhoras e senhores, estou muito, muito animada por poder lhes dizer que, pela primeira vez desde 1972, durante a Apollo 17, seres humanos deixaram a órbita da Terra", anunciou Lori Glaze, da Nasa, em uma entrevista coletiva.

A ignição do motor foi perfeita, afirmou ela. O astronauta canadense Jeremy Hansen disse que ele e seus companheiros de tripulação ficaram grudados nas janelas da cápsula enquanto deixavam a Terra para trás, contemplando as vistas "fenomenais". Seus rostos estavam tão pressionados contra as janelas que tiveram que limpá-las.

"A humanidade mais uma vez mostrou do que somos capazes, e são as suas esperanças para o futuro que nos levam agora nesta jornada ao redor da Lua", disse Hansen.

A jornada, prevista para durar dez dias, é um teste importante para os planos da Agência Espacial Americana, a de pousar na Lua ainda nesta década e estabelecer uma ocupação permanente por lá.

Testes e fotos

Nas últimas 24 horas desde o lançamento, a nave esteve em órbita da Terra. Ao longo deste período, os astronautas realizaram diversos testes nos equipamentos de navegação e comunicação antes de seguirem viagem para a Lua.

Os astronautas também passaram parte do tempo fotografando a Terra à distância. "A vista da Terra é espetacular", afirmou o comandante da missão, Reid Wiseman.

Ao chegar ao satélite, nos próximos dias, a nave executará uma volta completa - passando, inclusive, pelo lado oculto da Lua - e, em seguida, aproveitando a força da gravidade, volta à Terra. O retorno está previsto para o próximo dia 10.