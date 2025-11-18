Capa Jornal Amazônia
Arsenal de guerra que seria entregue a facção é encontrado em garagem de imóvel no litoral

Os agentes observaram um homem de 42 anos chegando ao imóvel com uma sacola e comportamento suspeito

Estadão Conteúdo
fonte

Foram encontrados diversos armamentos de grosso calibre (Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil do Guarujá, no litoral de São Paulo, prendeu descobriu um arsenal de guerra escondido em uma residência na Rua Alagoas, bairro Vila Cunhambebe. No local, foram encontrados diversos armamentos de grosso calibre que seriam entregues para um facção criminosa.

A ação ocorreu após monitoramento de um suspeito. Os agentes observaram um homem de 42 anos chegando ao imóvel com uma sacola e comportamento suspeito. A abordagem revelou que ele tinha acesso à garagem da casa, onde foram encontrados os armamentos.

Dentro do local, os policiais apreenderam:

  • dois fuzis (calibres 7.62 e 5.56);
  • duas pistolas Glock 9mm;
  • 12 carregadores para fuzis;
  • uma capa de colete balístico;
  • 1.041 munições de diversos calibres, incluindo 7.62, 5.56, 223 e 9mm;
  • maletas para acondicionamento de armas;
  • carregador tipo "caracol" com capacidade para 100 tiros.

O indiciado alegou que alugou a garagem para um desconhecido por R$ 2.000 mensais, mas não apresentou qualquer dado do suposto locatário. Ele foi autuado em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito.

