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Argentino é preso por causar prejuízo de R$ 1 milhão em golpe do 'estelionato amoroso'

Suspeito induziu a vítima a fazer 269 transferências bancárias e furtou seu apartamento, acumulando histórico de crimes.

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio prendeu nesta terça-feira, 30, um argentino acusado de causar um prejuízo financeiro de R$ 1 milhão a uma mulher no golpe do "estelionato amoroso". O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso no Flamengo, na zona sul da capital fluminense. Não foi possível localizar a defesa.

De acordo com as investigações, o argentino se passou por um "herdeiro árabe" para se apresentar à vítima e disse que estava com os bens bloqueados. Entre 2023 e 2024, ele induziu a mulher a realizar 269 transferências bancárias para ele, totalizando um prejuízo de R$ 1 milhão.

Além do golpe financeiro, o argentino teria furtado o apartamento da vítima enquanto ela estava internada para passar por uma cirurgia cardíaca. Segundo a polícia, ele levou eletrônicos, joias e documentos.

A investigação aponta que o homem utilizava contas em nome de outras ex-namoradas para movimentar os valores arrecadados com o golpe e possuía um histórico de crimes semelhantes, desde 2015, em diversos Estados brasileiros.

"Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão do homem, que foi deferida. Em trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, o criminoso foi localizado e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estelionato e furto. Ao ser questionado, o criminoso confessou que iria fugir para São Paulo e disse que já havia sido preso na Argentina pelo mesmo golpe", diz a Polícia Civil do Rio.

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