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Aposentado é morto após cair no 'golpe da falsa entrega'

Os dois homens informaram para Pavani que se tratava de uma entrega

Estadão Conteúdo
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O bancário aposentado Celso Luiz Pavani foi morto após um assalto em um golpe conhecido como “golpe da falsa entrega” (Foto: TV Globo/Reprodução)

A Polícia Civil de São Paulo investiga um latrocínio - roubo seguido de morte - que aconteceu nesta sexta-feira, 22, na Vila Formosa, zona leste da capital.

O bancário aposentado Celso Luiz Pavani, de 62 anos, foi morto após um assalto em um golpe conhecido como "golpe da falsa entrega". O aposentado estava em casa quando foi surpreendido com o toque de uma campainha. Ao sair do portão da residência, encontrou um carro estacionado em frente à casa e duas pessoas com uma caixa de papelão nas mãos.

Os dois homens informaram para Pavani que se tratava de uma entrega. O aposentado respondeu dizendo que não havia pedido nenhuma entrega. E, na sequência, os dois homens tentaram puxar o aposentado para dentro do carro.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem gritou por socorro e os criminosos armados disparam. O tiro atingiu a cabeça de Pavani. Os dois suspeitos fugiram logo após o crime. A esposa do aposentado não estava em casa no momento em que ele recebeu a visita dos criminosos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a morte foi constatada no local. O caso foi registrado como latrocínio no 56° Distrito Policial (Vila Formosa).

Ainda segundo a SSP, os criminosos não foram identificados e ainda estão sendo procurados.

Roubo seguido de morte

Esse é ao menos o oitavo latrocínio que ocorreu na cidade de São Paulo, num período de 40 dias. Na terça-feira, 19, o piloto de helicóptero Odailton de Oliveira Silva morreu depois de ser atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo, na altura do número 700 da Avenida Rio Pequeno, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo.

De acordo com o registro da Polícia Militar, Odailton estava dirigindo seu carro pela avenida quando foi abordado por um homem em uma motocicleta preta. Informações preliminares apontam que a vítima teria reagido à abordagem - na sequência, ele foi alvejado pelo criminoso.

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VIOLÊNCIA/SP/APOSENTADO/MORTE/ENTREGA/GOLPE
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