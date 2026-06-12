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Após prorrogação, inscrições para o Enem 2026 terminam nesta sexta-feira

Participantes que desejarem ser tratados pelo nome social também têm até esta sexta-feira para registrar a solicitação, assim como pessoas com fibromialgia que queiram solicitar atendimento especializado

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem Ilustrativa sobre o Enem (Reprodução)

As inscrições para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 terminam às 23h59 desta sexta-feira, 12. Inicialmente, o prazo terminaria em 5 de junho, mas foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na semana passada.

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro. A inscrição deve ser realizada na Página do Participante, no site do Inep, com o login da plataforma gov.br.

Os alunos que solicitaram isenção da taxa de inscrição também precisam fazer o cadastro, mesmo que tenham tido o benefício concedido. Quem não conseguiu a isenção precisa pagar uma taxa de R$ 85 até 17 de junho. O valor pode ser pago via Pix, cartão de crédito, débito ou boleto, em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários.

Neste ano, pela primeira vez, estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas foram inscritos automaticamente pelo governo federal. Nesses casos, o aluno só precisa acessar o sistema para confirmar sua participação e escolher a opção de prova de língua estrangeira.

Os participantes que desejarem ser tratados pelo nome social também têm até esta sexta-feira para registrar a solicitação. O prazo é válido também para pessoas com fibromialgia e transtornos mentais, que queiram solicitar atendimento especializado.

Segundo estimativas do Inep, neste ano, 80% dos alunos do último ano do ensino médio de escolas públicas devem fazer as provas na própria escola em que estudam, para facilitar o acesso e reduzir deslocamentos.

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