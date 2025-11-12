Após passagem de tornados, número de pessoas internadas no Paraná sobe pelo 2º dia consecutivo

O número de pessoas internadas na região de Rio Bonito do Iguaçu (PR), cidade devastada pela passagem de tornados no Sul do País, subiu pelo segundo dia consecutivo, conforme os balanços da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná. Pelo boletim mais recente, da noite desta quarta-feira, 12, são 26 pessoas hospitalizadas em decorrência do desastre.

Na manhã de terça-feira, 11, o número de hospitalizados era de 20 pessoas, sendo que duas estavam em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Na noite do mesmo dia, o número aumentou para 23, com cinco pacientes em UTIs.

De acordo com a Sesa, esse acréscimo se deu na lista de Laranjeiras do Sul (PR) pelo atendimento ou retorno de pessoas com infecções em suturas e novos ferimentos ocorridos em residências já no processo de reconstrução.

Já na tarde desta quarta, a quantidade de internados foi para 26. Dessas, três estão em UTIs. Esses pacientes estão em hospitais de Guarapuava (PR), Cascavel (PR) e Laranjeiras do Sul. Segundo a secretaria, o aumento desta quarta se refere a casos de desidratação, pneumonia e fraturas - em decorrência do trabalho de reconstrução.

Mais de 800 pessoas ficaram feridas em decorrência da passagem de três tornados pela região Sul do País na última sexta-feira, 7. Sete morreram no Paraná e uma no Rio Grande do Sul.

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou ao Estadão na terça-feira que parte dos internados passou por cirurgias extensas por conta de fraturas em ossos longos, o que demanda mais do hospital.

Somente o Paraná foi atingido por três tornados na última sexta-feira. Um dos tornados destruiu 90% de Rio Bonito do Iguaçu com ventos de até 330 km/h. Outros dois tornados também foram registrados na sequência nos municípios de Guarapuava e Turvo, de acordo com confirmação feita na segunda-feira, 10, pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar).

Os tornados são resultado da passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criou um ambiente instável de descargas elétricas, granizo e ventos intensos na região.

Novo alerta de temporais

A Defesa Civil do Paraná emitiu nesta quarta um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, trovões e temporais isolados em grande parte do Estado nesta tarde. Há risco moderado de tempestades localizadas e chuvas pontualmente intensas por curto período, além de rajadas de vento e queda de granizo.

Segundo o Simepar, um sistema de baixa pressão se formou entre o norte da Argentina e o Paraguai e um sistema frontal avança sobre o Oceano Atlântico, no sul do Brasil.

Ainda de acordo com o Simepar, chove no Oeste e no Sudeste do estado, e a instabilidade se aproxima da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Nessa região, no entanto, a chuva terá uma intensidade de fraca a moderada e não haverá rajadas de vento.