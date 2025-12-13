Capa Jornal Amazônia
Após MPTCE pedir suspensão da renovação da concessão, Enel diz cumprir com obrigações

Estadão Conteúdo

Após o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPTCU) pedir a suspensão de qualquer ato administrativo relacionado à renovação da concessão da Enel SP, a empresa disse, em nota, que vem cumprindo suas obrigações contratuais e regulatórias, como o plano de recuperação apresentado em 2024.

A companhia afirmou, ainda, que mantém uma trajetória contínua de melhorias numa demonstração de que todas as ações implementadas, acompanhadas em fiscalizações mensais pelo regulador, são estruturais. Segundo a empresa, o plano estabeleceu iniciativas concretas e mensuráveis, que foram integralmente atendidas, com objetivo de buscar melhorias em três frentes: redução do tempo de atendimento a ocorrências emergenciais; redução de interrupções de longa duração e mobilização rápida de equipes em contingências de nível extremo.

A Enel SP disse também que, em relação ao tempo médio de atendimento emergencial, desde novembro de 2023 até outubro de 2025, registrou uma melhora de 50%. Já as interrupções com mais de 24 horas de duração reduziram em 90% no mesmo período. As melhorias foram comprovadas pelos relatórios de fiscalização da Aneel e consideradas satisfatórias pelo regulador.

A distribuidora destacou também que tem investido um volume recorde de recursos para expandir e modernizar a rede elétrica, e reforçou de forma estrutural seu plano operacional para reduzir o impacto aos clientes diante do avanço dos eventos climáticos na área de concessão. "A companhia reitera que tem forte compromisso com os seus clientes e seguirá trabalhando para seguir aprimorando o serviço prestado".

