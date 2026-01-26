Após morte e transtornos no fim de semana, SP tem previsão de mais chuva nos próximos dias

Após um fim de semana marcado por chuvas e transtornos na capital, São Paulo iniciou a semana com tempo mais estável. Na manhã desta segunda-feira, 26, o sol apareceu entre nuvens e os termômetros devem subir ao longo do dia, variando entre 19°C e 28°C, com umidade relativa do ar em torno de 45%.

Mesmo com temperaturas em elevação a semana também será marcada por volumes de chuva. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), indica que a nebulosidade irá aumentar no fim da tarde desta segunda-feira, abrindo espaço para pancadas entre o entardecer e a noite.

Na terça-feira, 27, o cenário deve se repetir: sol entre nuvens durante o dia e aumento das temperaturas, com mínima em torno de 19°C e máxima de 29°C. No fim da tarde e à noite, estão previstas pancadas isoladas, que podem variar de moderadas a fortes, acompanhadas de raios, ventos intensos e risco de alagamentos.

De acordo com a Climatempo, ao longo da semana as chuvas tendem a se tornar mais frequentes em todo o Estado. Em alguns pontos, devem ocorrer com maior intensidade, com potencial para causar novos transtornos na capital e na região metropolitana. A previsão também indica precipitações sobre as represas do Sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo.

No último domingo, 25, as chuvas provocaram transbordamentos e ao menos uma morte. Um idoso morreu após ter sido arrastado pela enxurrada na Vila Guilherme, zona norte da cidade de São Paulo. Desde o início de dezembro, 13 pessoas já perderam a vida em decorrência dos temporais em São Paulo.