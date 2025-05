Após morte de passageiro preso entre portas, Metrô coloca agentes em plataformas

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) remanejou agentes terceirizados para ajudar no embarque e desembarque de passageiros em estações das linhas 2-Verde e 3-Vermelha, que são operadas pela empresa.

A ideia é que estes profissionais atuem durante o horário de pico, auxiliando funcionários da companhia na orientação dos passageiros.

O Metrô afirma que não houve contratação de novos agentes, mas uma reorganização dos funcionários para atuarem nas estações de "alto fluxo".

"Esses quadros já atuavam nas dependências do Metrô de São Paulo, provenientes de dois contratos feitos por meio de licitação e vigentes desde 2021 e 2024", informou a companhia, em nota.

No início do mês, um passageiro morreu depois de ficar preso entre as portas da plataforma e do vagão. O caso aconteceu na Estação Campo Limpo (linha 5-Lilás), na zona sul da capital, que é operada pela concessionária ViaMobilidade.

Desde 2022, todas as estações da linha operam com as portas de plataforma. Na segunda-feira, 19, a ViaMobilidade iniciou a instalação de novas barreiras físicas nas estações da Linha 5-Lilás.

Procurada sobre a possibilidade de contratar mais agentes para atuar no embarque e desembarque de passageiros, a concessionária não deu retorno até a publicação da reportagem.