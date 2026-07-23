Após ganhar R$ 168 milhões na Mega-Sena, 'Rei do Bolão' leva maior prêmio da história da Lotofácil

Em um vídeo publicado no Instagram, o empresário revelou a estratégia que utiliza para vencer tantos sorteios. Confira!

O empresário Alessandro Montenegro, mais conhecido como "Rei do Bolão", viralizou novamente nas redes sociais após faturar R$ 14.429.991,91 no concurso 3741 desta terça-feira (21), considerado o maior prêmio da história da Lotofácil. O vencedor, que é dono da Loteria Aldeota, em Fortaleza (CE), já havia ganhado o sorteio comemorativo dos 30 anos da Mega-Sena que ocorreu em 24 de março deste ano.

Nesta aposta de cinco meses atrás, Alessandro faturou o total de R$ 14.429.991,91 com outros 99 jogadores que participaram do bolão. Já no último sorteio realizado da Lotofácil, a aposta foi composta por 31 participantes e registrada com 19 dezenas, e cada um dos integrantes investiu R$ 590,77. Logo, o prêmio de quase R$ 15 milhões deverá ser dividido, e os participantes devem receber cerca de R$ 465 mil cada um.

Confira todos os prêmios das Loterias Caixa que o Rei do Bolão já ganhou:

Além da Mega-Sena e da Lotofácil, o Rei do Bolão também acumula outros prêmios da Caixa Econômica Federal:

2 prêmios principais da Mega-Sena;

10 prêmios principais da Lotofácil;

1 prêmio principal do Dia de Sorte;

1 prêmio principal da Quina de São João.

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Qual a estratégia utilizada pelo Rei do Bolão?

Em um vídeo publicado no Instagram, o Rei do Bolão fez um pronunciamento oficial e contou um pouco da estratégia que utiliza em seus bolões, onde revelou que, quanto maior o número de bolões com mais dezenas, maiores serão as chances de ganhar a premiação. Na filmagem, ele afirmou ainda que vai ganhar o próximo sorteio de R$ 300 milhões da Lotofácil da Independência, a ser realizado em setembro.

"Eu ganhei mais uma vez quase R$ 15 milhões. A Loteria Aldeota pagou o prêmio da Lotofácil em um bolão de 19 dezenas, onde cada apostador investiu R$ 590 e cada um levou quase meio milhão de reais. Eu fui um dos ganhadores (...) Essa estratégia, bolões com mais dezenas: muito mais chances de ganhar. E eu vou te falar uma coisa: eu vou ganhar na Lotofácil da Independência, R$ 300 milhões é a premiação", disse Alessandro.