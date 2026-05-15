Após explosão no Jaguaré, vazamento de gás é registrado em obra da Sabesp na zona leste de SP

Um vazamento de gás ocorreu em uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em Itaquera, zona leste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 14.

A empresa perfurou um encanamento da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) na Rua Senador Amaral Furlan, no bairro Parada XV de Novembro.

Procurado, a Sabesp não respondeu às tentativas de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

A Comgás afirmou, em nota enviada ao Estadão, que foi acionada para o endereço às 13h38 devido a um dano na rede de gás encanado.

Segundo a concessionária, a equipe chegou ao local às 14h e eliminou o vazamento. "Após uma avaliação técnica, foi constatado que não havia risco aos moradores", disse.

A Comgás acrescentou ainda que fornece previamente informações e dados técnicos para a execução de obras sob responsabilidade de terceiros e que realiza o acompanhamento in loco sempre que solicitado.

O episódio ocorreu apenas três dias após o vazamento de gás seguido por uma explosão em uma obra da Sabesp no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Duas pessoas morreram, e uma permanece internada em estado grave.

De acordo com o último boletim divulgado pelo governo de São Paulo, até o fim da tarde de quinta-feira, 112 casas haviam sido vistoriadas. Dessas, 27 foram interditadas, enquanto 85 foram liberadas para o retorno dos moradores.

A Defesa Civil de São Paulo já iniciou a demolição de cinco imóveis que foram definitivamente interditados, após solicitação de equipes da Polícia Técnico-Científica, que precisam escavar a área em busca de evidências para a perícia que apura as causas do acidente.