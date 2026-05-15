Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Após explosão no Jaguaré, vazamento de gás é registrado em obra da Sabesp na zona leste de SP

De acordo com o último boletim divulgado pelo governo de São Paulo, até o fim da tarde de quinta-feira, 112 casas haviam sido vistoriadas

Estadão Conteúdo

Um vazamento de gás ocorreu em uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em Itaquera, zona leste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 14.

A empresa perfurou um encanamento da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) na Rua Senador Amaral Furlan, no bairro Parada XV de Novembro.

Procurado, a Sabesp não respondeu às tentativas de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

A Comgás afirmou, em nota enviada ao Estadão, que foi acionada para o endereço às 13h38 devido a um dano na rede de gás encanado.

Segundo a concessionária, a equipe chegou ao local às 14h e eliminou o vazamento. "Após uma avaliação técnica, foi constatado que não havia risco aos moradores", disse.

A Comgás acrescentou ainda que fornece previamente informações e dados técnicos para a execução de obras sob responsabilidade de terceiros e que realiza o acompanhamento in loco sempre que solicitado.

O episódio ocorreu apenas três dias após o vazamento de gás seguido por uma explosão em uma obra da Sabesp no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Duas pessoas morreram, e uma permanece internada em estado grave.

De acordo com o último boletim divulgado pelo governo de São Paulo, até o fim da tarde de quinta-feira, 112 casas haviam sido vistoriadas. Dessas, 27 foram interditadas, enquanto 85 foram liberadas para o retorno dos moradores.

A Defesa Civil de São Paulo já iniciou a demolição de cinco imóveis que foram definitivamente interditados, após solicitação de equipes da Polícia Técnico-Científica, que precisam escavar a área em busca de evidências para a perícia que apura as causas do acidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gás

vazamento

Itaquera

obra

Sabesp
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda