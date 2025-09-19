Após dias calor, SP pode ter chegada de frente fria com, chuvas de granizo e ventos fortes

Após a previsão de dias intensos de calor para o final de semana, o clima no Estado de São Paulo pode ter uma reviravolta a partir do próximo domingo, dia 21, às vésperas da entrada da primavera.

A possível chegada de uma frente fria deverá provocar tempestades, queda na temperatura, aumento da umidade relativa do ar e risco de chuva de granizo em partes do Estado (veja mais abaixo).

Na capital, as temperaturas devem despencar. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, as máximas não devem ultrapassar os 18°C, enquanto as mínimas devem chegar aos 14°C, ao longo de toda a semana.

Mudanças na temperatura

A previsão é que o período entre sexta-feira, 19, e domingo, seja marcado por temperaturas elevadas, tempo abafado e com umidade relativa do ar inferior a 20% em regiões como o centro-oeste e norte paulista.

Nesta quinta-feira, 18, teve início uma nova onda de calor e capitais das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte podem bater recordes de calor nos próximos dias. As altas temperaturas devem persistir até segunda-feira, 22, nestas partes do País.

"Essas condições favorecem a intensificação da sensação de calor e abafamento, além de aumentar o risco para incêndios florestais e queimadas em áreas de vegetação", informou a Defesa Civil do Estado.

As condições, no entanto, devem mudar com a chegada de uma frente fria na noite de domingo, "que poderá provocar chuvas fortes, rajadas de vento, descargas elétricas e risco de granizo em pontos isolados".

"A entrada desse sistema atmosférico contribuirá para elevar a umidade e reduzir o risco de incêndios a partir do início da próxima semana, embora haja possibilidade de transtornos em áreas vulneráveis".

Condições previstas por regiões

- Região Metropolitana da Capital Paulista: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 32°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Baixada Santista: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Vale do Paraíba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 32°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Litoral Norte: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Serra da Mantiqueira: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 16°C e máxima de 23°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Vale do Ribeira: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 36°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Região de Itapeva: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Regiões de Sorocaba e Campinas: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto: Pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Região de São José do Rio Preto: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Região de Bauru e Araraquara: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Região de Araçatuba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

- Regiões de Presidente Prudente e Marília: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.