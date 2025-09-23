Após chuvas, SP ainda tem 184 mil sem luz; cidade da região metropolitana cancela aulas

A cidade de São Paulo registra ao menos 184 mil imóveis sem energia na manhã desta terça-feira, 23. De acordo com balanço atualizado no site da Enel com relação ao total de área de concessão, que reúne a capital e municípios da região metropolitana, o número é de pouco mais de 227 mil.

O temporal que atingiu a cidade na segunda-feira, 22, e causou transtornos aos moradores, correspondeu à metade da média esperada para todo o mês. Há previsão de mais chuvas para a Grande São Paulo nesta terça-feira, 23.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que, até as 6 horas de desta terça-feira, restabeleceu o fornecimento de energia para 68% dos clientes que estavam com o serviço afetado às 15 horas de segunda-feira, após as fortes chuvas com rajadas de vento que atingiram a concessão", disse a concessionária.

Aulas suspensas em Cotia

Em razão dos transtornos provocados pelas precipitações, a Prefeitura de Cotia, na Grande SP, decidiu suspender as aulas nesta terça-feira.

"A decisão foi tomada após o registro de ocorrências em algumas unidades escolares, como goteiras e queda parcial de forros, em decorrência das fortes chuvas de segunda-feira. O objetivo é garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores, diante da previsão de grande volume de chuvas e ventos intensos para os próximos dias", afirma a gestão municipal.

O município cita ainda que foi criado, em caráter emergencial, um grupo de gestão de crise, com a participação de diversas secretarias municipais, para avaliar as condições das unidades escolares. "Engenheiros já iniciaram vistorias técnicas nas escolas onde foram identificados danos e irão inspecionar todas as mais de 100 unidades da rede municipal."

Conforme a Secretaria de Educação, a partir desta terça-feira, o grupo de gestão de crise começará a consolidar os relatórios das vistorias.

As regiões norte e oeste da capital paulista foram as mais impactadas. Durante todo o dia anterior, a companhia afirma que mobilizou mais de mil equipes para restabelecer a energia elétrica nas áreas mais afetadas.

Ainda em nota, a concessionária disse que técnicos da distribuidora atuaram, inclusive durante a madrugada, e normalizaram o serviço para a maioria dos clientes. "No momento, equipes trabalham para restabelecer o serviço para demais clientes afetados, atendidas pela empresa na região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital."

Na manhã desta terça-feira, a Defesa Civil do Estado de São Paulo também atualizou o balanço das ocorrências relacionadas às chuvas registradas entre segunda-feira, 21, e terça-feira. "Ao todo, foram contabilizadas 33 ocorrências, principalmente por vendavais, destelhamentos, quedas de árvores, desabamentos e colapso de estruturas", disse.

Segundo o levantamento, 24 pessoas ficaram feridas, 8 desabrigadas e 33 desalojadas. Não há registro de óbitos ou desaparecidos.

A chuva intensa e rápida no período da tarde de segunda-feira foi causada por forte linha de instabilidade, associada à propagação de uma frente fria, acompanhada de rajadas de vento que se aproximaram dos 100 km/h.

Além de árvores caídas, alagamentos, destelhamentos, as ruas também foram tomadas por folhas, sendo necessária a limpeza de diversas vias da cidade. Os aeroportos de Congonhas, na zona sul, e de Cumbica, em Guarulhos, também registraram atrasos e cancelamentos de voos.