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Após acordo entre Brasil e EUA sobre o crime organizado, Receita faz apreensão recorde

Estadão Conteúdo

A Receita Federal informou nesta quinta-feira, 16, que realizou a maior apreensão de haxixe vindo dos Estados Unidos de sua história. A carga apreendida tem valor estimado em R$ 34 milhões e acontece depois de o órgão ter anunciado um acordo com os norte-americanos para troca de informações contra o tráfico de drogas e armas.

A atuação ocorreu quarta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, apreendendo 283,50 kg de haxixe, ocultos em duas cargas provenientes da Califórnia, Estados Unidos. Além dessa apreensão, foram 8 ocorrências com 1.486 kg da droga só em 2026.

As drogas e os documentos que compõem a importação foram encaminhados à Polícia Federal para o prosseguimento das investigações no âmbito da polícia judiciária da União.

A apreensão será formalmente comunicada às autoridades norte-americanas, no âmbito do Projeto MIT (Mutual Interdiction Team), acordo de cooperação recentemente assinado entre os países.

Como o Estadão mostrou, a iniciativa prevê a troca de inteligência em tempo real entre a Receita Federal do Brasil e autoridades aduaneiras americanas para o monitoramento de cargas e o enfrentamento de ilícitos transnacionais.

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APREENSÃO/DROGAS/RECEITA/ACORDO/BRASIL/EUA
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