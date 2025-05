Apontado como líder do PCC e suspeito de controlar o tráfico em SP é preso

Um homem apontado pela polícia como líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e suspeito de controlar o tráfico de drogas no Estado de São Paulo, foi preso neste domingo, 11, na capital. Ele estava foragido da Justiça desde 2017 e foi detido por equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), na zona leste de São Paulo.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

A prisão foi anunciada pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em sua página no X. "A Rota capturou 'Maguegue', liderança do PCC, responsável pelo comando do tráfico de drogas no Estado. Ele estava foragido desde 2017 e foi preso na zona leste da capital. A prisão representa um golpe estratégico contra o crime organizado", escreveu.

De acordo com a postagem, o suspeito já foi preso 11 vezes.

Marcelo Lúcio Paulo, o "Maguegue" foi localizado no bairro da Água Vermelha, em uma ação que teve o apoio da Polícia Civil, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Dois celulares foram apreendidos com ele e encaminhados para perícia. O conteúdo pode ajudar a polícia a buscar outros envolvidos no tráfico.

Segundo a Rota, o suspeito estava vinculado a uma rede de tráfico de drogas onde exercia a supervisão da cadeia logística, desde o recebimento, processamento, até a distribuição de drogas nos pontos finais de venda. O dinheiro obtido com as atividades ilícitas era revertido para financiar as ações do PCC no estado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o preso possui um extenso histórico criminal, incluindo a participação em um motim e 11 prisões anteriores por tráfico de drogas, roubo, extorsão mediante fraude e formação de quadrilha. Em 2012, 'Maguegue' já havia sido preso pela Rota.