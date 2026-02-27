Aparelho que capta sinal de celular em presídio é usado em buscas em Juiz de Fora

Uma tecnologia que serve para encontrar celulares dentro de prisões brasileiras está sendo usada para buscar os desaparecidos na tragédia climática que afeta a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Policiais penais federais que atuam na Diretoria de Inteligência Penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) estão no local usando o Equipamento Tático de Revista Eletrônica, tecnologia de origem israelense.

A tecnologia está sendo empregada com a expectativa de que a detecção de sinais de celulares possa auxiliar na localização de possíveis sobreviventes nas proximidades. Assim, a identificação desses sinais pode indicar áreas prioritárias para a atuação das equipes de busca e resgate.

O equipamento tem capacidade de identificar celulares ligados em um raio aproximado de 50 a 100 metros, a depender da tecnologia do aparelho e das condições do terreno. Caso o dispositivo esteja ligado, é possível detectar sinais mesmo sob escombros. Um acessório complementar permite a localização com maior precisão do ponto identificado, auxiliando na delimitação das áreas de escavação.

A atuação da Senappen ocorre de forma integrada às equipes de resgate e defesa civil já mobilizadas na região."O equipamento utilizado pela inteligência nas unidades prisionais permite direcionar com maior precisão a detecção de sinais de aparelhos ativos, reduzindo a necessidade de intervenções mais invasivas, como o uso de retroescavadeiras, e conferindo mais agilidade e assertividade ao direcionamento das equipes de resgate", explica o secretário de Políticas Penais substituto, Glautter Morais.

Inicialmente a Senappen mobilizou dois policiais penais federais e um equipamento. Mas, diante da necessidade operacional, um segundo equipamento foi incluído nas operações de busca, assim como dois operadores adicionais.

65 mortes e 7 desaparecidos

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata de Minas Gerais já deixaram 62 mortos em Ubá e Juiz de Fora e mais sete desaparecidos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém, nesta sexta-feira, o alerta vermelho de grande perigo para acumulados de chuva na região, incluindo as duas cidades. O aviso indica possibilidade de volume de chuva superior a 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros por dia, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.