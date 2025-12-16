Apagão em 24 cidades da Grande SP chega ao 6º dia; mais de 30 mil residências seguem sem luz
Mais de 30 mil casas seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo nesta terça-feira, 16, no 6º dia do apagão provocado por um vendaval de 98 km/h que atingiu a região. De acordo com a última atualização da Enel Distribuição São Paulo, às 7h08 30.081 residências continuavam com o fornecimento de energia interrompido. Ao todo, 24 cidades são afetadas. Estão em São Paulo, Cotia, Osasco e Embu das Artes o maior número de imóveis sem luz.
