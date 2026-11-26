Apagão atinge Manaus e Roraima após desligamento de linhas de transmissão

Um apagão atingiu Manaus, no Amazonas, e Roraima na tarde desta quinta-feira, 26, após o desligamento de duas linhas de transmissão de energia elétrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a ocorrência foi registrada às 16h35 e provocou a interrupção total do fornecimento de energia nas duas áreas.

O desligamento das linhas de transmissão de 500 quilovolts (kV) Jurupari/Oriximiná C1 e C2 resultou na interrupção de 2.027 megawatts (MW) de carga, sendo 1.719 MW em Manaus e 308 MW em Roraima.

Os trabalhos para restabelecer o fornecimento de energia tiveram início às 17h04, 29 minutos após o apagão. Segundo o ONS, as equipes seguem mobilizadas para retomar o fornecimento com segurança.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou que acompanha o processo de recomposição do sistema elétrico e a apuração das causas do desligamento junto ao ONS. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) também acompanha os trabalhos.