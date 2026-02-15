Aos 68 anos, ela faz maratona no carnaval de São Paulo

Para quem acha que carnaval é festa somente para os jovens, Odette Noronha, de 68 anos, prova ter disposição física de sobra para encarar a folia de rua em São Paulo. "Tenho energia pra ficar até o fim do bloco, é tudo muito bom", diz ela, que neste domingo, 15, acompanhou o trio do Explode Coração, que circula pelo centro de São Paulo.

"O cantor do trio veio falar comigo, dançar comigo, conheço todo mundo", acrescenta. A personagem é tão famosa que outros participantes tentam até entrar na área VIP do bloco dizendo que conheciam a foliona, claro esta dentro da corda do trio. Mas ela é honesta: "não conheço e não está comigo".

Ela diz que foi em todos os desfiles do Explode Coração, bloco que há dez anos homenageia a cantora Maria Bethânia. "Só não estou chorando porque não quero estragar minha maquiagem", revela, ao mesmo tempo que se destaca como uma das mais animadas dos foliões.

Odette já foi em outros quatro blocos no carnaval deste ano e, para segunda-feira, 16, está preparada para curtir a festa na região do Ibirapuera, na zona sul. "Com certeza, estarei no Vou de Taxi!", adianta.