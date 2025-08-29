Capa Jornal Amazônia
Ao chamar setor privado, presidência da COP30 destaca 30 objetivos centrais

Estadão Conteúdo

O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, fez nesta sexta-feira, 29, um chamado para a participação do setor privado e defendeu o papel potencial da Conferência como a "maior plataforma mundial de soluções climáticas transformadoras". A presidência divulgou ao público a sétima carta. Os comunicados são tradicionalmente apresentados antes do grande evento.

"O setor privado já acelerou a transição de maneiras significativas, mas agora precisa avançar ainda mais, aumentando seu engajamento para tornar essa transformação uma realidade exponencial", declarou ele.

O presidente reforçou ainda que a agenda de ação climática da COP30 tem 30 objetivos centrais, que vão desde triplicar a capacidade de energias renováveis e regenerar ecossistemas, até a premissa de construir cidades resilientes e acelerar o acesso a financiamento sustentável e inteligência artificial.

Para cada objetivo, será formado um "grupo de ativação" para reunir as melhores práticas. A presidência da COP30 fala em compor um "Celeiro de Soluções", viabilizando uma plataforma aberta de ações climáticas "concretas e escaláveis".

"A COP30 será o palco global onde essas tendências transformadoras convergirão, oferecendo aos líderes empresariais oportunidades sem precedentes para estarem na vanguarda da próxima economia", afirmou Corrêa do Lago.

Na carta anterior, divulgado também neste mês, a presidência fez um alerta: com menos de 100 dias para a COP30, cerca de quatro quintos dos membros do Acordo de Paris ainda não apresentaram novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para 2035.

De 10 a 21 de novembro ocorre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Antes, também em Belém (PA), de 6 a 7 de novembro, ocorre a Cúpula de Chefes de Estado.

