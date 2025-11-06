Anvisa proíbe suplementos alimentares e energéticos com ozônio

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os suplementos alimentares e energéticos da empresa Ozonteck que utilizam ozônio na composição. A decisão foi publicada na quarta-feira, 5.

"A medida inclui também a apreensão dos produtos, aos quais vinha sendo adicionado ozônio, um tipo de gás que até o momento não possui avaliação de segurança para uso como constituinte de suplementos alimentares e composto líquido pronto para o consumo, como energéticos", diz a agência, em nota.

Segundo a Anvisa, no Brasil, a utilização de ozônio é autorizada apenas como agente de desinfecção no tratamento de água.

O Estadão procurou a Ozonteck por meio de seus canais oficiais para comentar a determinação, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço permanece aberto para manifestação.

Cuidados

A Anvisa ressalta que indicações e propagandas sugerindo que a ingestão de ozônio poderia oferecer suporte nutricional ou trazer benefícios ao metabolismo não têm comprovação científica. Alegações relacionadas a efeitos metabólicos são exclusivas de medicamentos e precisam ser validadas por estudos.

Além disso, para serem vendidos, suplementos alimentares devem seguir regras específicas sobre composição e ingredientes permitidos, conforme a legislação em vigor. No portal da Anvisa é possível consultar a lista de substâncias autorizadas, seus limites de uso e as alegações permitidas para esses produtos.