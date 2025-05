Anvisa proíbe a venda de mais duas marcas de azeite; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, importação, distribuição, venda, propaganda e uso de duas marcas de azeite. É a segunda proibição do gênero nesta semana.

A resolução foi publicada na edição desta quinta-feira, 22, do Diário Oficial da União e compreende todos os lotes das marcas Escarpas das Oliveiras e Almazara.

De acordo com a agência, os produtos apresentam como embaladora uma empresa cujo CNPJ consta como encerrado junto à Receita Federal desde novembro de 2023.

Para a Anvisa, isso viola as normas básicas sobre alimentos e as regras vigentes sobre rotulagem, e os produtos não devem ser comercializados ou usados.

Dicas

O azeite está entre os produtos alimentares mais fraudados do mundo, segundo um estudo publicado no Journal of Food Protection.

Para evitar ser enganado na hora da compra, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) sugere alguns cuidados:

desconfie sempre de preços abaixo da média;

se possível, verifique se a empresa está registrada no ministério;

confira a lista de produtos irregulares já apreendidos em ações do Mapa;

não compre azeite a granel;

fique atento à data de validade e aos ingredientes contidos;

opte por produtos com a data de envase mais recente.