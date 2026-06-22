Anvisa libera parte dos produtos da Ypê; veja listas dos permitidos e dos que seguem suspensos
Segundo a agência, a medida foi adotada após a empresa apresentar laudos satisfatórios
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma nova resolução que libera os detergentes e desinfetantes da Ypê. Os produtos estavam suspensos e agora podem ser comercializados se produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026.
A decisão da agência foi tomada após a empresa apresentar laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes fabricados este ano.
A medida reverte a suspensão anterior para parte da linha de produtos da marca, mas outras categorias permanecem com restrições ou em processo de recolhimento.
Produtos Ypê liberados
Confira a lista dos detergentes e desinfetantes Ypê que foram liberados para comercialização, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026:
Detergentes:
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê toque suave
Desinfetantes:
- Bak Ypê
- Pinho Ypê
Produtos Ypê que seguem suspensos
A Anvisa mantém a suspensão para os seguintes produtos, conforme seus respectivos lotes e datas de fabricação:
- Lava-louças Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;
- Desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;
- Lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.
Em nota, a Ypê informou que segue "colaborando integralmente com a Anvisa e investindo continuamente no aprimoramento de nossos processos para assegurar a qualidade e a segurança que sempre marcaram a trajetória da Ypê".
Recolhimento de lava-roupas Tixan Ypê
A Ypê anunciou que fará o recolhimento voluntário de diversos produtos da linha de lava-roupas líquidos Tixan Ypê, fabricados até 31 de março de 2026.
Veja quais são os produtos:
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera;
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act.
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