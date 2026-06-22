Anvisa libera parte dos produtos da Ypê; veja listas dos permitidos e dos que seguem suspensos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma nova resolução que libera os detergentes e desinfetantes da Ypê. Os produtos estavam suspensos e agora podem ser comercializados se produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026.

A decisão da agência foi tomada após a empresa apresentar laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes fabricados este ano.

A medida reverte a suspensão anterior para parte da linha de produtos da marca, mas outras categorias permanecem com restrições ou em processo de recolhimento.

Produtos Ypê liberados

Confira a lista dos detergentes e desinfetantes Ypê que foram liberados para comercialização, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026:

Detergentes:

Lava-louças com enzimas ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê toque suave

Desinfetantes:

Bak Ypê

Pinho Ypê

Produtos Ypê que seguem suspensos

A Anvisa mantém a suspensão para os seguintes produtos, conforme seus respectivos lotes e datas de fabricação:

Lava-louças Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;

Desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;

Lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.

Em nota, a Ypê informou que segue "colaborando integralmente com a Anvisa e investindo continuamente no aprimoramento de nossos processos para assegurar a qualidade e a segurança que sempre marcaram a trajetória da Ypê".

Recolhimento de lava-roupas Tixan Ypê

A Ypê anunciou que fará o recolhimento voluntário de diversos produtos da linha de lava-roupas líquidos Tixan Ypê, fabricados até 31 de março de 2026.

Veja quais são os produtos:

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act.