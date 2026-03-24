Anvisa interdita linha de produção da Bio Meds Brasil após flagrar manipulados 'prontos'

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou uma linha de produção da Bio Meds Pharmaceutica, mais conhecida como Bio Meds Brasil, após uma ação de fiscalização na sede da empresa, em Florianópolis (SC).

Publicada no Diário Oficial da União (DOU), a medida foi tomada após a agência constatar irregularidades nos anúncios e nas vendas da empresa de manipulados e implantes hormonais.

Dentre os medicamentos irregulares estavam canetas para obesidade.

Além da suspensão da produção, a resolução prevê também o recolhimento de preparações magistrais líquidas e a proibição de comercialização, manipulação, propaganda e uso dos produtos.

Procurada, a empresa não se pronunciou até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

Irregularidades

Segundo a Anvisa, a empresa comercializava medicamentos manipulados padronizados, prontos para entrega e sem prescrição individualizada.

Tal prática contraria as regras do setor, especificamente em relação à regulamentação técnica sobre as boas práticas de manipulação em farmácias.

"Manipulação de medicamentos sem existência prévia de receita médica, ausência de testes para controle de matérias-primas e risco de contaminação são alguns exemplos do cenário encontrado na empresa", diz a agência.

A interdição deve durar até que as irregularidades apontadas sejam sanadas.

Venda de manipulados 'prontos'

A Anvisa reforça que farmácias de manipulação devem produzir medicamentos de forma individualizada, a partir de receita emitida por profissional habilitado.

No caso da Bio Meds, a fiscalização identificou a oferta de produtos já preparados, o que descaracteriza esse modelo.

Durante a vistoria, também foram identificadas falhas no controle de qualidade de matérias-primas, um dos fatores que podem colocar em risco a segurança e eficácia dos produtos.