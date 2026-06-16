Anvisa cria grupo de trabalho para investigar vacina da dengue do Butantan

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criou nesta terça-feira, 16, um grupo de trabalho (GT) para apoiar as investigações sobre a vacina contra dengue, Butantan-DV, do Instituto Butantan. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Em nota, a agência afirma que as atribuições do grupo são "a organização das discussões técnicas, a consolidação de evidências e a elaboração de subsídios para a tomada de decisão regulatória". O GT, que terá caráter consultivo, será formado por profissionais convidados que possuam relevância comprovada nos estudos da temática.

No texto, a Anvisa afirmou que a iniciativa reforça o rigor técnico e transparência na avaliação regulatória das vacinas. "O monitoramento contínuo da segurança de vacinas é etapa essencial para assegurar a proteção da saúde da população e a confiança nas políticas públicas de imunização", conclui a nota.

Na semana passada, o Ministério da Saúde suspendeu preventivamente o uso da vacina após 42 pessoas apresentarem reações adversas. 500 mil pessoas já foram vacinadas com a Butantan-DV. Entre as que apresentaram reações, três foram consideradas graves e, dessas, duas pessoas morreram.

Conforme já mostrado pelo Estadão, segundo a pasta, os três casos graves e as mortes são um sinal de alerta para o aprofundamento dos estudos sobre o imunizante, mas que não se pode afirmar que ele é o responsável direto pelos casos.

A coordenação do GT será responsabilidade da Quinta Diretoria (DIRE5), e a Secretaria-Executiva ficará a cargo da Gerência de Farmacovigilância (GFARM). A duração do grupo é indeterminada e seu trabalho seguirá enquanto houver necessidade de acompanhamento das investigações sobre a vacina da dengue. A expectativa é que as conclusões e recomendações produzam apoio técnico para a Anvisa dar encaminhamento no caso.

E quem já vacinou?

Como já explicado pelo Estadão, se você é uma das 500 mil pessoas que receberam a dose única da Butantan-DV, a recomendação é que você observe seu estado de saúde por 21 dias após a dose.

Caso apresente algum sintoma como febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, sonolência excessiva, sinais de desidratação ou piora do estado geral, procure imediatamente uma unidade de saúde.

Se depois dos 21 dias, você não apresentar nenhum desses sintomas, não há necessidade de se preocupar, uma vez que não terá mais componente ativo da vacina no organismo.